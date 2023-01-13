Дітлахи завзято б'ють у барабани, поки тато-прикордонник б‘є окупантів, – миле відео від ДПСУ

Вже 324 день українські захисники сміливо захищають рідні землі від окупантів. Найзапекліші бої наразі точаться під Бахмутом.

У Держприкордонслужбі оприлюднили миле відео, на якому маленькі українці натхненно виконують пісню "Ой, у лузі...". У відомстві додали, що батько цих дітей зараз бореться з окупантами на Бахмутському напрямку.

Читайте також Росіяни далі наступають біля Соледара та пробують оточити Бахмут, але без успіху, – Міноборони

Малюки підіймають бойовий дух українців

Неймовірно миле відео опублікував пресцентр Держприкордонслужби. На ньому двоє малюків вирішили підтримати батька-воїна українською народною піснею "Ой, у лузі...".

Дівчинка завзято б'є у барабани та співає, поки її братик підтанцьовує у такт. Тато дітей захищає країну на передовій.

Малеча б‘є в барабани, поки тато-прикордонник б‘є окупантів на Бахмутському напрямку,

– зазначили у відомстві.

"Ой, у лузі" у виконанні малюків-патріотів: дивіться відео

Зверніть увагу Російські кореспонденти видали позиції Росії під Бахмутом

Подоляк розповів про втрати окупантів під Бахмутом та Соледаром