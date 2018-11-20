Мілевський розповів, де може продовжити кар'єру в Україні
Колишній нападник "Динамо" Артем Мілевський не виключає, що колись гратиме за ФК "Минай", який виступає в Другій лізі України.
Про це сам футболіст сказав в інтерв'ю FootballHub, відповідаючи на запитання, де він планує завершувати кар'єру.
Читайте також: Пили в бані: як Мілевський зі скандалом покинув брестське "Динамо"
Зокрема, Мілевський заявив, що в разі повернення в Україну планує грати в Києві. Однак не виключає, що опиниться у "Минаї".
Нагадаємо, що наразі Мілевський виступає в чемпіонаті Угорщини за ФК "Кішварда".
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 20 листопада: Кропивницька область в Україні і скандал із російською контрабандоюсьогодні , 22:09
-
Кровні зв'язки: хто з українських чиновників має родичів з документами РФсьогодні , 21:01
-
"Швидкість автомобіля Зайцевої – не важлива": новий поворот у справі резонансної ДТП у Харковісьогодні , 19:47
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди18 червня 2010 , 22:05
Теніс: Радванська взяла реванш у Вільямс за попередні 5 поразок29 березня 2012 , 10:50
"Металіст": Наші фанати не брали участі у сутичках в Одесі3 травня 2014 , 17:36
Ребров: Моє "Динамо" не грає в ніяку "Барселону"10 грудня 2014 , 22:30