Мілевський у свій день народження в чергове змінив клуб
Український нападник Артем Мілевський офіційно змінив клуб. Футболіст покинув угорську команду "Кішварда" й підписав контракт з "Динамо" Брест.
34-річний нападник, який сьогодні святкує свій день народження, підписав контракт до кінця 2020 року, повідомляє офіційний сайт брестського клубу.
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Мілевський вже виступав за "Динамо" в сезонах 2017-2018, провів за клуб 31 матч, забив 10 голів.
Останнім клубом Мілевського була "Кішварда", за яку він зіграв 8 матчів, голів не забивав.
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Джерело: 24 Канал
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