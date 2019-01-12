Мілевський у свій день народження в чергове змінив клуб

Український нападник Артем Мілевський офіційно змінив клуб. Футболіст покинув угорську команду "Кішварда" й підписав контракт з "Динамо" Брест.

34-річний нападник, який сьогодні святкує свій день народження, підписав контракт до кінця 2020 року, повідомляє офіційний сайт брестського клубу.

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Мілевський вже виступав за "Динамо" в сезонах 2017-2018, провів за клуб 31 матч, забив 10 голів.

Останнім клубом Мілевського була "Кішварда", за яку він зіграв 8 матчів, голів не забивав.

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