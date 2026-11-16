Замість ляльок і книжок: Росія відкриває кадетські взводи для дівчат на ТОТ

Російські окупанти посилюють військову підготовку українських дітей на окупованих територіях. До мілітаризації почали активно залучати неповнолітніх дівчат, формуючи для них окремі кадетські взводи.

Про це 16 листопада повідомив Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. За його оцінками, в окупації наразі можуть перебувати близько 1,6 мільйона юних українців, яких ворог готує до війни проти власної держави.

Що розповів Лубінець

Якщо раніше загарбники зосереджувалися переважно на хлопцях, то тепер у їхньому прицілі опинилися й дівчата.

Зокрема, у Севастополі обговорюють відкриття кадетського корпусу-пансіону імені княгині Ольги для дівчат віком від 11 років, а на Луганщині вже зводять аналогічний заклад. Водночас у Донецькій області окупаційна влада проводить активний набір та створює жіночі взводи безпосередньо в кадетських корпусах.

На захопленій частині Херсонщини підлітків змушують опановувати безпілотники під виглядом проєкту "Літо з молоддю". До таких навчань залучили молодіжний центр "Патріот" та окупаційне "міністерство молодіжної політики", а на базі місцевого відділення "ДОСААФ Росії" готують майбутніх операторів дронів.

Крім того, учнів 5 – 7 класів змушують вивчати підручник "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія" під редакцією Володимира Мединського, де виправдовують війну та нав'язують викривлену картину світу. Лубінець підкреслив, що такі дії прямо порушують Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини, а детальні факти зібрані у спеціальній доповіді "Стійкі".

Українські діти не повинні ставати ресурсом для російської армії,

– наголосив омбудсман та закликав міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресорку.

Раніше повідомлялося, що через нелояльність неповнолітніх окупанти чинять тиск на сім'ї, зокрема затримують і катують батьків за відмову дітей співати гімн Росії.