Президент – це інституція, – Милованов заявив, що намагається не відмовляти Зеленському

Політики не можуть не погоджуватися з президентом. Тоді вони підуть проти державної влади. Найкраще – організувати свою роботу так, щоб не потрапляти в суперечливі ситуації.

Таку думку в програмі "Перші особи" висловив радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов. Він зазначив, що не готовий сперечатися з Президентом України Володимиром Зеленським. У теорії ігор, коли людина опиняється в такій ситуації, це називають помилкою 101.

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Президент – це інституція, а не людина,

– наголосив Милованов.

Політик додав, що не погодитися з очільником країни не можна. Відмовивши йому, ви кидаєте виклик владі.

Правильна організація роботи

Він підкреслив, що завдання політика – організувати свою роботу так, щоб не опинитися "не на тій" нараді, зустрічі чи позиції, де б довелося відмовити президентові. Водночас хороший представник влади повинен залишатися вірним своїм цінностям. Якщо баланс знайти не вдається, варто подати у відставку.

"Це політична робота більш високого рівня", – заявив Милованов.

Про можливість відмовити іншим

До президента у радника голови ОП особливе ставлення. Однак він не проти послати інших колег, які на нього тиснуть чи не узгоджують свої дії. Хоч зазвичай намагається цього не робити й знайти порозуміння і з тими, хто нижче, і з тими, хто "нагорі".

"Намагаюся не опинятися в ситуаціях, де потрібно сказати "Ні" людям "згори" або "знизу". Стараюся опинитися в ситуації, де можна сказати "Так" і це збігається з моїми цінностями або завданнями", – пояснив Милованов.

. Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим у програмі "Перші особи" на 24 каналі дивіться о 20:00 у вівторок, 27 липня.