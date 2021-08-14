Хто може очолити Бюро економічної безпеки: у конкурсі залишилося 3 кандидати

14 серпня 2021 , 00:07
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

До заключного етапу конкурсу на посаду очільника Бюро економічної безпеки пройшли 3 кандидати. Це Вадим Мельник, Василь Горбаль та Аттіла Ковчі.

Таке рішення конкурсна комісія ухвалила на засіданні у п'ятницю, 13 серпня. Перед цим її члени заслухали 12 кандидатів, відібраних напередодні.

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Голова комісії Тимофій Милованов висловився про проміжні результати конкурсу. Він наголосив, що 3 кандидатів, які пройшли далі, були для нього найсильнішими. Усі вони набрали за підсумками співбесіди – 7 балів.

Зверніть увагу! Раніше до конкурсу не допустили ексміністра фінансів Олександра Данилюка. Через це колишній урядовець судитиметься з комісією. 

Що відомо про кандидатів

Вадим Мельник – голова ДФС. Полковник податкової міліції, очолював Державну фіскальну службу з кінця 2020 року. Перед цим керував слідчим управлінням ДФС та обіймав різні посади у структурі податкової міліції.


Голова фіскальної служби Вадим Мельник / Фото "РБК-Україна"

Василь Горбаль – член Ради НБУ. Очолював Львівську ОДА за президентства Януковича. У вересні 2020 року втретє став членом Ради Нацбанку. До цього обіймав цю ж посаду у 2003 –  2005 та у 2007 –  2014. До націоналізації Укргазбанку був одним із його співвласників та президентом. Був нардепом у "Партії регіонів".


Василь Горбаль є членом Ради Національного банку України / Фото з соцмереж

Аттіла Ковчі – прокурор. Працює в Офісі генпрокурора з липня 2020 року. До цього протягом 4 років обіймав посаду завідуючого відділом правового забезпечення Українського інституту експертизи сортів рослин.


Аттіла Ковчі – прокурор Офісу генпрокурора  / Фото "Рубрика"

Автор: Ірина Буртик