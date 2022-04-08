Мільярд євро підтримки, опіка над біженцями: деталі допомоги від ЄС

Урсула фон дер Ляєн розповіла, як Європейський Союз допоможе Україні через війну. Зокрема, нашій державі виділять 1 мільярд євро допомоги.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує 24 канал. Вона зазначила, що прямо зараз на бюджет України скеровують 120 мільйонів євро.

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Цей 1 мільярд євро також передбачає 330 тисяч екстреного пакета та 600 мільйонів макрофінансової підтримки. Також політикиня розповіла про те, як ЄС допомагами українським біженцям.

Ми за них подбаємо, Володимире. Запевняю вас. Аж поки вони не зможуть безпечно повернутися додому. Ми зробимо все, щоб вони мали житло, медичну допомогу, доступ до школи і праці,

– запевнила Володимира Зеленського Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що у цій війні Україну підтримує весь світ.

Дивіться відео з брифінгу політиків: