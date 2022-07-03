Таку ж кількість, яка є у Росії, – мільярдер Бренсон закликав терміново передати Україні зброю

Британський мільярдер Річард Бренсон закликав Захід набагато більше допомагати Україні. Засновник космічної компанії Virgin Galactic вважає, що все, що робили до цього часу – недостатньо, особливо це стосується постачання зброї.

Про це Бренсон розповів в інтерв'ю в ефірі всеукраїнського телемарафону. Його британець записав під час свого візиту до Києва 29 червня.

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По краплині постачати зброю немає сенсу

Очевидно все, що вони робили до цього часу, було трохи запізно. Як, наприклад, намагаючись сказати, що колись Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу, що Україна може вступити до НАТО. Це трохи пізно,

– зауважив Бренсон.

Мільярдер наголосив, що зробив висновки зі свого візиту в Україну. Він має намір сказати західним країнам, що постачати зброю по краплині нема сенсу. Протягом наступних 3 місяців ЗСУ мають здобути стільки ж зброї, скільки є зараз в Росії.

Світ мав скинути капелюха перед Україною, – Бренсон

На думку Бренсона, є такі країни, з якими необхідно розмовляти, аби вони збільшили постачання озброєння.

Це вже третій візит Бренсона в Україну. Бізнесмен зазначив, що для нього є честю щоразу зустрічатись з українцями.

Якби світ мав капелюха, то він би мав його зняти перед українцями. Бо це неймовірно, чого досягла Україна всупереч всім жахливим обставинам,

– наголосив Бренсон.

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Бренсон відвідав Україну: що відомо

29 червня британський мільярдер прибув до України та відвідав понищений окупантами Гостомель.

У місті британець зацікавився можливостями підприємства "Антонов" та відновленням легендарної "Мрії".

Також британський мільярдер провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Бренсон висловив впевненість, що країни НАТО мають значно більше допомагати Україні.

Дивіться у відео про візит Бренсона в Україну: