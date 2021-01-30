Мільярдер і друг Путіна Ротенберг заявив, що палац під Геленджиком належить йому

Російський мільярдер Аркадій Ротенберг запевняє, що палац під Геленджиком належить йому. Чоловік стверджує, буцімто будує там готель. До слова, підприємець відомий своєю дружбою з президентом Росії Володимиром Путіним.

Джерело: 24 канал

Мільярдер стверджує є бенефіціаром. Заяву Ротенберга оприлюднили у телеграм-каналах.

До теми В палац Путіна вперше вдалося потрапити: сенсаційне відео розкішного маєтку

Що каже Ротенберг

Мільярдер заявив, що місце, де побудований палац – шикарне.

Зараз це буде вже не секрет. Я являюсь бенефіціаром. Там досить складний був об'єкт. Було багато кредиторів, мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка. Місце шикарне,

– заявив Ротенберг.

Чоловік переконує, що у палаці є така кількість кімнат, тому що там буде побудований апарт-готель. За словами Ротенберга, йому подобається готельний бізнес. Він нібито має кілька об'єктів в окупованому Криму та на Далекому Сході. Місце для майбутнього готелю мільярдер буцімто придбав кілька років тому.

Чому ж тоді Ротенберг не говорив про це раніше

Мільярдер зазначив. що вирішив розповісти про палац тільки зараз через скандал довкола нього

"Чисто людський фактор", – сказав підприємець.

Хто такий Аркадій Ротенберг? Це російський підприємець та мільярдер. Чоловік є близьким соратником Путіна. За інформацією фонду російського опозиціонера Олексія Навального, Ротенберг володіє сотнями компаній, які отримують держзамовлення без конкурсу саме завдяки дружбі з президентом Росії.

Мільярдер перебуває під санкціями США, ЄС та України через участь в анексії Криму.

Що відомо про путінський палац

Фонд Навального опублікував розслідування, показав величезний палац під Геленджиком, який, ймовірно, належить Путіну.

Офіційна площа маєтку – 68 гектарів, але є ще прилеглі 7000 гектарів, які належать ФСБ. Крім того, поруч розташовані 300 гектарів виноградників.

Палац, за оцінками журналістів, може коштувати близько 100 мільярдів рублів.

Схожа ситуація була і в Україні. Коли президенту-втікачу Віктору Януковичу стало важко приховувати "Межигір'я", він переоформив його на олігарха з близького оточення Сергія Клюєва. Тоді він також заявляв, що хоче реалізувати у маєтку "великий інфраструктурний проєкт".

Детальніше Потаємна мрія тирана: головне з розслідування Навального про палац Путіна