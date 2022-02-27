Мільярдер Джордж Сорос порівняв оборону Києва з обороною Будапешта в часи Другої світової

Увесь світ слідкує за тим, як Україна захищається від російських окупантів. Багатьом події в Києві нагадують часи Другої світової війни.

Зокрема таку думку висловив мільярдер Джордж Сорос. Він опублікував відповідний твіт на своїй сторінці.

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"Відважні українці зараз на передовій і ризикують своїм життям під час нападу, який нагадує мені облогу Будапешта 1944 року та облогу Сараєво 1993 року", – зауважив Сорос.

Американський фінансист зауважив, що зараз дуже важливо, щоб США, Канада, Європейський Союз та Велика Британія, а також інші країни, підтримали Україну в час загрози.

Дії Путіна є прямим замахом на суверенітет усіх держав, які колись були в Радянському Союзі та за його межами,

– підкреслив Сорос.

Він додав, що Росія явно порушує Статут Організації Об'єднаних Націй. Відтак, має понести відповідальність.

Сорос переконаний, якщо дозволити Путіну досягти успіху, то весь світ отримає послання, що нації можна створювати й розпускати грубою силою.

"Ми повинні #StandWithUkraine, як вони стоять за нас", – додав мільярдер.

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