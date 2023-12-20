Зеленський пообіцяв мільйон дронів для ЗСУ: чи готова Україна до таких темпів виробництва
Джерело:Олександр Камишін
Володимир Зеленський нещодавно анонсував створення одного мільйона безпілотників для ЗСУ. Олександр Камишін пояснив, яка зараз ситуація з дронами.
Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін прокоментував нещодавню заяву Володимира Зеленського. Президент України на пресконференції заявив, що на 2024 рік заплановано виробництво мільйона дронів.
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Яка ситуація з дронами
Як пояснив міністр, у заяві голови держави мовилося саме про FPV-дрони.
Вчора на підсумковій пресконференції мій Президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. І це мова тільки про FPV-дрони,
– написав Камишін у соцмережах.
За його словами, вже в грудні держава виробляє понад 50 000 FPV-дронів. Голова Мінстратегпрому також заявив, що у 2024 році Україна крім цих БпЛА зможе виробити понад 10 000 ударних безпілотників середньої дальності (мовиться про сотні кілометрів) та близько 1000 дронів з дальністю польотів понад 1000 кілометрів.
Камишін повідомив про готовність всіх виробничих спроможностей та початок контракції на 2024 рік.
Що кажуть експерти про FPV-дрони
- Не так давно експерт видання Defence Express Іван Киричевський у розмові з 24 Каналом назвав FPV-дрони імпровізованим рішенням в умовах, коли Росія та Україна намагаються розв'язати проблеми з боєприпасами. За його словами, ця зброя дешева, але вона не може гарантувати одномоментного знищення цілі.
- Раніше начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що наші воїни ефективно застосовують FPV-дрони проти російських окупантів. За його словами, ці БпЛА стали "карою небесною" для противника.