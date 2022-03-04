Мимо, – Зеленський про снаряд, який впав біля президентської держдачі

На подвір'я президентської дачі у Конча-Заспі впав, імовірно, уламок ракети. Президент Володимир Зеленський вже прокоментував інцидент.

Телеведучий Сергій Нікіфоров поділився світлинами уламку від імовірної ракети, який впав на подвір'я державної дачі президента.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Володимир Зеленський вже прокоментував фотографії. Гарант був максимально лаконічний у висловах.

Мимо,

– сказав Зеленський.

Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров

Уламок на президентському подвір'ї / Фото Сергій Нікіфоров

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

