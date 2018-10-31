Футбольний клуб "Минай" із Закарпаття в 1/8 фіналу Кубка України приймав київське "Динамо". Матч відбувся в Ужгороді. І саме господарі першими вийшли вперед. Та перемогу святкували гості.

Минай – Динамо 1:3

Голи: Гегедош, 20 – Шапаренко, 50, 54, Гармаш, 58

Гол на 20-ій хвилині відверто шокував киян. Смокоровський дав пас у розріз на Гегедоша, нападник обіграв захисників та перекинув м'яч через Бущана.

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Загалом перший тайм гості провели не надто впевнено. Однією з причин було те, що кияни вийшли на гру у доволі експериментальному складі – Хацкевич дав зіграти тим, хто мало грав у чемпіонаті чи єврокубках.

"Минай" нічим не поступався суперникам у першому таймі, непогано контролюючи гру. В команди було ще декілька нагод, щоб втекти в контратаку. Однак цього разу захисники "Динамо" не дали такої можливості.

Відео голу Гегедоша у ворота "Динамо"

Все для "Динамо" змінилося у другому таймі. Поки невідомо, що саме Хацкевич сказав футболістам у роздягальні, але заграли вони більш змістовно. Окрім того, кияни провели одразу подвійну заміну – замість Буено та Дуелунда вийшов Гармаш та Буяльський.

Окрім того, на початку тайму "Динамо" вдалося забити гол. На 54-ій хвилині відзначився Шапаренко. Він же вивів киян вперед ще за чотири хвилини. А на 58-ій хвилині Гармаш зробив перевагу "Динамо" у рахунку більш переконливою.

Відео першого голу Шапаренка

Відео голу Гармаша

Після цього швидкості у матчі впали. "Динамо" берегло сили для гри проти "Шахтаря" у суботу, 3 листопада. Гравці "Минаю" ж нічого не могли протиставити більш досвіченим суперникам.

Гра так і закінчилася перемогою "Динамо". Кияни виходить у чвертьфінал Кубка України.