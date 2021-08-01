Води вистачає, – Мінекології розвінчало міфи Путіна про Північно-Кримський канал

1 серпня 2021 , 15:23
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Джерело:

"Дом"

Води для потреб місцевого населення у Криму мало б вистачати. Дефіцит обумовлений трьома основними факторами, у яких цілком винна Росія.

Крим абсолютно забезпечений для питних і господарчих потреб людей своїм власним місцевим стоком. Про це в програмі "Неофициальный разговор" розповів заступник міністра екології Михайло Хорєв.  

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"Води вистачає, а Україні від цього не гірше"

Він нагадав, то російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про стан Північно-Кримського каналу. Окупанти розповідають з телевізора, що від того, що Україна перекрила канал, їй самій нібито стало гірше. 

Він нагадав також інші міфи "кримнашистів":

  • "Перегородка, яка не дає воді надходити до Криму, перебуває в аварійному стані, і вода ось-ось прорве її"
  • "Через перекриття каналу територія затоплюється та заболочується частина Херсонської області".
  • "Вода, яка йшла до Криму, тепер потрапляє в Чорне море, і воно опріснюється".

Заступник міністра зазначив, що міфів багато, а реальність така, що воду Росія все одно ніколи не отримає. До того ж Хорєв нагадав: Північно-Кримський канал – штучна споруда, яка не є природною.

Він не підпадає під водну конвенцію ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Ми нічого не порушуємо,
– пояснив він. 

Фактори нестачі води, яку спричинила Росія

Михайло Хорєв розповів: те, що води не вистачає, зумовили три фактори. 

  • Промисловість, яка споживає багато води

Чималі заводи – "Титан", "Сода", бромовий завод у районі Армянська та Красноперекопська. Хорєв відзначає: це степовий Крим, де немає природних джерел води. "Відповідно, головним джерело був Північно-Кримський канал. Тому зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", – сказав чиновник.

  • Аграрний сектор

"Весь степовий Крим – це були зони зрошення, там були зрошувальні системи й усе, що там вирощували, вирощували завдяки поливу. На такі цілі теж внутрішніх обсягів води абсолютно недостатньо.

  • Багатотисячна російська армія

Для потреб техніки та самих військових окупанта також потрібна вода. Там сформований досить великий блок з військових, і вони квартируються, у степовому Криму – ближче до материкової частини України.

Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта,
– підкреслив він.

Саме для місцевих жителів, на думку Хорєва, власних ресурсів прісної води півострова вистачає. У Криму є водосховища – як наливного, так і неналивного типу. Останні – це водосховища природного стоку, на річках. І їх за умови економного використання мало б вистачати.

Проблема води в Криму: коротко

  • До 2014 року близько 85% потреб Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал. Ним вода з материкової частини України потрапляла на півострів.
  • Після окупації Росією канал перекрили, а у Криму виникла проблема з нестачею прісної води.
  • Тоді пропагандисти заявили, що Україна займається шантажем і блокадою
  • Втім, відповідальність за проблеми окупованих територій несе країна-окупант, тобто Росія. Вона би мала подбати про мешканців Криму і їхні проблеми з водопостачанням.
  • Україна водопостачання відновлювати не збирається, допоки півострів не буде деокупованим.
Автор: Вероніка Климська