Води вистачає, – Мінекології розвінчало міфи Путіна про Північно-Кримський канал

Води для потреб місцевого населення у Криму мало б вистачати. Дефіцит обумовлений трьома основними факторами, у яких цілком винна Росія.

Крим абсолютно забезпечений для питних і господарчих потреб людей своїм власним місцевим стоком. Про це в програмі "Неофициальный разговор" розповів заступник міністра екології Михайло Хорєв.

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"Води вистачає, а Україні від цього не гірше"

Він нагадав, то російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про стан Північно-Кримського каналу. Окупанти розповідають з телевізора, що від того, що Україна перекрила канал, їй самій нібито стало гірше.

Він нагадав також інші міфи "кримнашистів":

"Перегородка, яка не дає воді надходити до Криму, перебуває в аварійному стані, і вода ось-ось прорве її"

"Через перекриття каналу територія затоплюється та заболочується частина Херсонської області".

"Вода, яка йшла до Криму, тепер потрапляє в Чорне море, і воно опріснюється".

Заступник міністра зазначив, що міфів багато, а реальність така, що воду Росія все одно ніколи не отримає. До того ж Хорєв нагадав: Північно-Кримський канал – штучна споруда, яка не є природною.

Він не підпадає під водну конвенцію ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Ми нічого не порушуємо,

– пояснив він.

Фактори нестачі води, яку спричинила Росія

Михайло Хорєв розповів: те, що води не вистачає, зумовили три фактори.

Промисловість, яка споживає багато води

Чималі заводи – "Титан", "Сода", бромовий завод у районі Армянська та Красноперекопська. Хорєв відзначає: це степовий Крим, де немає природних джерел води. "Відповідно, головним джерело був Північно-Кримський канал. Тому зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", – сказав чиновник.

Аграрний сектор

"Весь степовий Крим – це були зони зрошення, там були зрошувальні системи й усе, що там вирощували, вирощували завдяки поливу. На такі цілі теж внутрішніх обсягів води абсолютно недостатньо.

Багатотисячна російська армія

Для потреб техніки та самих військових окупанта також потрібна вода. Там сформований досить великий блок з військових, і вони квартируються, у степовому Криму – ближче до материкової частини України.

Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта,

– підкреслив він.

Саме для місцевих жителів, на думку Хорєва, власних ресурсів прісної води півострова вистачає. У Криму є водосховища – як наливного, так і неналивного типу. Останні – це водосховища природного стоку, на річках. І їх за умови економного використання мало б вистачати.

Проблема води в Криму: коротко