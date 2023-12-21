Міненерго: після падіння уламків дрона знеструмлювалася повітряна лінія на Полтавщині
Джерело:Міненерго
У Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кіловатів. У Міністерстві енергетики розповіли, чи вдалось стабілізувати ситуацію.
У міністерстві запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Влада не планує застосовувати планові відключення світла.
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Яка ситуація на Полтавщині та в інших областях
Через падіння уламків дрона знеструмлювалась повітряна лінія на 35 кіловатів, яка живить побутових споживачів (у Полтавській області – 24 Канал). На ранок (21 грудня – 24 Канал) усі зі світлом,
– запевнили в міністерстві.
Там пояснили, що без світла з різних причин залишились люди у 10 областях України. А саме:
- у Донецькій області – через негоду – 59 населених пунктів, через бойові дії – 137;
- на Харківщині – через негоду 21 населений пункт (близько 11,2 тисячі клієнтів), внаслідок бойових дій – 16,2 тисячі споживачів;
- у Дніпропетровській області – через бойові дії – 5,9 тисячі споживачів, через технічні причини – 238 абонентів. На ранок залишається без світла 1,7 тисячі точок обліку;
- у Запорізькій області – у результаті бойових дій – 63 населених пункти (орієнтовно 26 тисяч абонентів);
- на Чернігівщині – внаслідок бойових дій без світла 14 населених пунктів (тобто 1,2 тисячі споживачів).
Окрім того, у Миколаївській області через бойові дії без світла було 500 споживачів, проте вранці 21 грудня їм дали електрику.
У Сумській області через бойові дії без світла залишаються 69 населених пунктів – тобто 5,5 тисячі точок обліку. У Херсонській області – через війну без світла – 45 населених пунктів, проте в Херсоні під'єднали до електрики 134 споживачі, в місті без електрики понад 14 тисяч клієнтів.
Ба більше, в одному з районів Хмельницької області порушили правила встановлення газового обладнання, що призвело до витоку газу у квартирі. З підозрою на отруєння газом медики госпіталізували двоє дітей. На Житомирщині внаслідок несанкціонованого втручання в систему газопостачання та потрапляння води – без газу люди у багатоквартирному будинку.
В Укренерго розповіли про ситуацію в енергетиці
- В Укренерго розповіли, що 20 грудня в Україні був найтепліший день з початку місяця й, відповідно, найнижчий максимум споживання в робочий день з початку грудня.
- На жаль, російські загарбники двічі протягом 20 грудня на Сході України обстріляли теплову електростанцію та пошкодили обладнання.
- Україна майже протягом всієї доби імпортувала електроенергію зі Словаччини, Румунії та Молдови. Тож компанія закликала ощадливо користуватись електрикою.