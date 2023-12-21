Міненерго: після падіння уламків дрона знеструмлювалася повітряна лінія на Полтавщині

21 грудня 2023, 12:35
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Джерело:

Міненерго

У Полтавській області внаслідок падіння уламків дронів напередодні без струму залишилась повітряна лінія на 35 кіловатів. У Міністерстві енергетики розповіли, чи вдалось стабілізувати ситуацію.

У міністерстві запевнили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Влада не планує застосовувати планові відключення світла. 

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Яка ситуація на Полтавщині та в інших областях

Через падіння уламків дрона знеструмлювалась повітряна лінія на 35 кіловатів, яка живить побутових споживачів (у Полтавській області – 24 Канал). На ранок (21 грудня – 24 Канал) усі зі світлом,
– запевнили в міністерстві.  

Там пояснили, що без світла з різних причин залишились люди у 10 областях України. А саме:

  • у Донецькій області – через негоду – 59 населених пунктів, через бойові дії – 137;
  • на Харківщині – через негоду 21 населений пункт (близько 11,2 тисячі клієнтів), внаслідок бойових дій – 16,2 тисячі споживачів;
  • у Дніпропетровській області – через бойові дії – 5,9 тисячі споживачів, через технічні причини – 238 абонентів. На ранок залишається без світла 1,7 тисячі точок обліку;
  • у Запорізькій області – у результаті бойових дій – 63 населених пункти (орієнтовно 26 тисяч абонентів);
  • на Чернігівщині – внаслідок бойових дій без світла 14 населених пунктів (тобто 1,2 тисячі споживачів). 

Окрім того, у Миколаївській області через бойові дії без світла було 500 споживачів, проте вранці 21 грудня їм дали електрику. 

У Сумській області через бойові дії без світла залишаються 69 населених пунктів – тобто 5,5 тисячі точок обліку. У Херсонській області – через війну без світла – 45 населених пунктів, проте в Херсоні під'єднали до електрики 134 споживачі, в місті без електрики понад 14 тисяч клієнтів.

Ба більше, в одному з районів Хмельницької області порушили правила встановлення газового обладнання, що призвело до витоку газу у квартирі. З підозрою на отруєння газом медики госпіталізували двоє дітей. На Житомирщині внаслідок несанкціонованого втручання в систему газопостачання та потрапляння води – без газу люди у багатоквартирному будинку. 

В Укренерго розповіли про ситуацію в енергетиці

  • В Укренерго розповіли, що 20 грудня в Україні був найтепліший день з початку місяця й, відповідно, найнижчий максимум споживання в робочий день з початку грудня.
  • На жаль, російські загарбники двічі протягом 20 грудня на Сході України обстріляли теплову електростанцію та пошкодили обладнання.
  • Україна майже протягом всієї доби імпортувала електроенергію зі Словаччини, Румунії та Молдови. Тож компанія закликала ощадливо користуватись електрикою.
Автор: Діана Квасневська