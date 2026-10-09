Мінфін США скасував санкції і негайно видав ліцензію на постачання дизеля з Росії

Мінфін США за вказівкою Трампа негайно видає тимчасову ліцензію, яка дозволяє постачати російське дизельне паливо на світові ринки.

Про це повідомляє міністерство фінансів США.

Що відомо про домовленість Росії та США

9 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився щодо поставок мільйонів тонн російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Сьогодні (9 жовтня 2026 – 24 Канал) за розпорядженням президента Трампа Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизельного пального на світовий ринок,

– йдеться у заяві Мінфіну.

Поставки дизпалива з Росії дозволили до 7 квітня 2027 року. Відповідні американські санкції скасували.

Рішення Мінфіну США / Управління контролю за іноземними активами США

На тлі цих заяв індекс Мосбіржи різко злетів.

Індекс Мосбіржи злетів / Соцмережі

Нагадаємо, що, за словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн. Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських НПЗ.