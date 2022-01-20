Мінфін США ввів санкції проти соратника Медведчука Козака

20 січня 2022 , 17:33
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Джерело:

Мінфін США

У міністерстві фінансів Сполучених Штатів запровадили санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. До списку також потрапили ще троє осіб.

Усі вони брали участь у "контрольованій урядом Росії діяльності" з дестабілізації ситуації в Україні. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства, у четвер 20 січня.

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У Мінфіні США також зазначили, що ці четверо осіб діють за вказівкою ФСБ і відігравали різні ролі у кампанії російського впливу для дестабілізації в суверенних країнах на користь Кремля.

Відтак, під санкції міністерства фінансів Сполучених Штатів потрапили:

  • Соратник Медведчука Тарас Козак;
  • Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин;
  • Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник;
  • Ексзаступник секретаря РНБО (до 2014 року) Володимир Сивкович.
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Санкції РНБО проти Козака

  • У лютому 2021 року Рада нацбезпеки ввела санкції проти найближчого соратника Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Обмеження діятимуть протягом 5 років.
  • Згодом, у травні, обом проросійським нардепам оголосили про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • У червні поінформували, що Козак орендував маєток у Білорусі. Нині його в Україні немає.

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Автор: Олег Васьків