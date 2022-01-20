Мінфін США ввів санкції проти соратника Медведчука Козака

У міністерстві фінансів Сполучених Штатів запровадили санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. До списку також потрапили ще троє осіб.

Усі вони брали участь у "контрольованій урядом Росії діяльності" з дестабілізації ситуації в Україні. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства, у четвер 20 січня.

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У Мінфіні США також зазначили, що ці четверо осіб діють за вказівкою ФСБ і відігравали різні ролі у кампанії російського впливу для дестабілізації в суверенних країнах на користь Кремля.

Відтак, під санкції міністерства фінансів Сполучених Штатів потрапили:

Соратник Медведчука Тарас Козак;

Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин;

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник;

Ексзаступник секретаря РНБО (до 2014 року) Володимир Сивкович.

Санкції РНБО проти Козака

У лютому 2021 року Рада нацбезпеки ввела санкції проти найближчого соратника Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Обмеження діятимуть протягом 5 років.

Згодом, у травні, обом проросійським нардепам оголосили про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

У червні поінформували, що Козак орендував маєток у Білорусі. Нині його в Україні немає.

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