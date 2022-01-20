Мінфін США ввів санкції проти соратника Медведчука Козака
20 січня 2022 , 17:33Читать новость на русском
Джерело:Мінфін США
У міністерстві фінансів Сполучених Штатів запровадили санкції проти проросійського нардепа Тараса Козака. До списку також потрапили ще троє осіб.
Усі вони брали участь у "контрольованій урядом Росії діяльності" з дестабілізації ситуації в Україні. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті відомства, у четвер 20 січня.
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У Мінфіні США також зазначили, що ці четверо осіб діють за вказівкою ФСБ і відігравали різні ролі у кампанії російського впливу для дестабілізації в суверенних країнах на користь Кремля.
Відтак, під санкції міністерства фінансів Сполучених Штатів потрапили:
- Соратник Медведчука Тарас Козак;
- Нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин;
- Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Володимир Олійник;
- Ексзаступник секретаря РНБО (до 2014 року) Володимир Сивкович.
Санкції РНБО проти Козака
- У лютому 2021 року Рада нацбезпеки ввела санкції проти найближчого соратника Медведчука Тараса Козака та його телеканалів. Обмеження діятимуть протягом 5 років.
- Згодом, у травні, обом проросійським нардепам оголосили про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- У червні поінформували, що Козак орендував маєток у Білорусі. Нині його в Україні немає.