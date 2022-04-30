Міни та позиції військових: чому не можна гуляти на узбережжі Одеси

Пляжі в Одеській області – заміновані, тому є дуже небезпечні для жителів. Перебувати там строго заборонено.

Люди ходять по узбережжю, тому необачливо ставляться до свого життя. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталя Гуменюк.

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Узбережжя – стратегічний об'єкт

Гуменюк зауважила, що прогулянки на свіжому повітрі потрібні, але треба зважати на обмеження воєнного стану. Узбережжя Одеського регіону – заборонене місце для прогулянок.

Чиновниця пояснила, що це досить стратегічний об'єкт.

Загроза висадки десанту

Не виключають можливість спроби висадки російського десанту. Відтак пляжі підготували до такого варіанту й можливого наступу. Там встановили міни та облаштували позиції військових.

Тому Гуменюк наголосила, що громадянам не слід думати, мовляв "мені нічого не буде" і "не рване". Це дуже оманливо.

Вже були жертви

За словами начальниці, був випадок, коли люди, порушуючи обмеження, намагалися відпочити на пляжі. Стався вибух, одна людина загинула, інша – зазнала поранення. Автомобіль знівечено.

Треба бути свідомими до того, що узбережжя наразі – це теж рубіж охорони й не відвідувати їх,

– застерегла Гуменюк.

Де можна гуляти

Жінка назвала альтернативу пляжам. Одеситам можна гуляти на Трасі здоров'я. Однак потрібно носити із собою документи. Крім того, не можна фотографувати пляжі й зони навколо них.

Вона пояснила, що в кадр можуть потрапляти стратегічні об’єкти. Людина хоче просто поділитися радісним фото з друзями, але ненароком може розкрити позиції й допомогти ворогу.

В Одесі ввели довгу комендантську годину

Так, у місті запровадили "затяжну" комендантську годину. Вона буде діяти з 22:00 1 травня до 5:00 3 травня. У цей час людям не можна виходити на вулиці.

Зауважимо, що правило діятиме тільки в Одесі. В області час комендантської години не змінювали.

До речі – Братчук попередив про загрозу ракетних ударів по Одесі: