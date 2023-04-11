Під Києвом чоловік ледь не підірвався на мінах окупантів: хотів скоротити дорогу
Джерело:Андрій Нєбитов
У Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах. На щастя, він швидко помітив їх та вчасно зреагував.
Місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. Він негайно викликав правоохоронців.
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На одній території було декілька мін
По приїзду, фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії. Там вони виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М.
Через небезпечність виявлених предметів вибухотехніки Київщини провели контрольоване знешкодження боєприпасів.Важливо. У випадку виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти на спецлінію "102".
Українців закликають бути обережними
На жаль, часто зустріч людей із мінами проходить трагічно. 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну.
Внаслідок вибуху загинули двоє людей: 16-річний хлопець, 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років зазнали поранень.
Тож українців закликають не пересуватися невідомими чи неперевіреними дорогами, а особливо там, де тривали бойові дії. Заради безпеки не варто відвідувати ліси, лісосмуги, поля та річки. У жодному разі не можна чіпати підозрілі предмети. Це може коштувати життя.
Нагадаємо, що наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі.