Під Києвом чоловік ледь не підірвався на мінах окупантів: хотів скоротити дорогу

У Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах. На щастя, він швидко помітив їх та вчасно зреагував.

Місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. Він негайно викликав правоохоронців.

Дивіться також Попри щоденні обстріли: в Авдіївці дорослі ховають від обов’язкової евакуації чотирьох дітей

На одній території було декілька мін

По приїзду, фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії. Там вони виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М.

Через небезпечність виявлених предметів вибухотехніки Київщини провели контрольоване знешкодження боєприпасів.

Українців закликають бути обережними

У випадку виявлення підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти на спецлінію "102".

На жаль, часто зустріч людей із мінами проходить трагічно. 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей: 16-річний хлопець, 34-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 20 та 24 років зазнали поранень.

Тож українців закликають не пересуватися невідомими чи неперевіреними дорогами, а особливо там, де тривали бойові дії. Заради безпеки не варто відвідувати ліси, лісосмуги, поля та річки. У жодному разі не можна чіпати підозрілі предмети. Це може коштувати життя.

Нагадаємо, що наразі Україна є найбільш замінованою країною у світі.