Міні-копія: королева Єлизавета II подарувала Меган Маркл вартісні сережки: фото
Королева Єлизавета II зробила дружині принца Гаррі Меган Маркл дорогоцінний подарунок. Перед першою спільною поїздкою з Меган в графство Чешир, герцогиня отримала розкішні перлинні сережки-пусети.
Про це розповідає видання Town and Country.
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Цікаво, що прикраси виконані з перлів і діамантів і являють собою зменшену копію сережок самої королеви. Щоправда у Єлизавета II перлини більші за розміром.
Меган Маркл / GettyImages
Нагадаємо, Меган Маркл та королева Єлизавета II вирушили у свій перший спільний візит, де завітали до графства Чешир в честь відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та третій офіційний вихід герцогині після весілля.