19:13
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Міні-копія: королева Єлизавета II подарувала Меган Маркл вартісні сережки: фото

199 Читать новость на русском
Меган Маркл і королева Єлизавета II
Меган Маркл і королева Єлизавета II / GettyImages

Королева Єлизавета II зробила дружині принца Гаррі Меган Маркл дорогоцінний подарунок. Перед першою спільною поїздкою з Меган в графство Чешир, герцогиня отримала розкішні перлинні сережки-пусети.

Про це розповідає видання Town and Country.

Читайте також: Під час поїздки з королевою в Меган Маркл трапився конфуз: відео

Цікаво, що прикраси виконані з перлів і діамантів і являють собою зменшену копію сережок самої королеви. Щоправда у Єлизавета II перлини більші за розміром.

меган маркл
Меган Маркл / GettyImages

Нагадаємо, Меган Маркл та королева Єлизавета II вирушили у свій перший спільний візит, де завітали до графства Чешир в честь відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та третій офіційний вихід герцогині після весілля.

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук