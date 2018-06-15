Міні-копія: королева Єлизавета II подарувала Меган Маркл вартісні сережки: фото

Королева Єлизавета II зробила дружині принца Гаррі Меган Маркл дорогоцінний подарунок. Перед першою спільною поїздкою з Меган в графство Чешир, герцогиня отримала розкішні перлинні сережки-пусети.

Про це розповідає видання Town and Country.

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Цікаво, що прикраси виконані з перлів і діамантів і являють собою зменшену копію сережок самої королеви. Щоправда у Єлизавета II перлини більші за розміром.



Меган Маркл / GettyImages

FYI: I’m told Meghan’s earrings are a gift from the Queen https://t.co/fGRAlzaExM — Emily Nash (@emynash) 14 июня 2018 г.

Buckingham Palace say Meghan #DuchessofSussex’s new pearl earrings are a gift from the Queen. (And not Birks as they’re claiming!). pic.twitter.com/fLJcIoZtGt — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 14 июня 2018 г.

Нагадаємо, Меган Маркл та королева Єлизавета II вирушили у свій перший спільний візит, де завітали до графства Чешир в честь відкриття мосту Mersey Gateway Bridge і театру Storyhouse Theatre. Варто зазначити, що це перша спільна поїздка Меган Маркл та Єлизавети ІІ та третій офіційний вихід герцогині після весілля.