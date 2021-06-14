Почалася мінігонка озброєнь, – Мусієнко про збільшення ядерної зброї Росії та США

Росія та США у 2021 році значно збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування. Між країнами почалася своєрідна мінігонка озброєнь.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що Росія фактично почала кампанію модернізації ядерного арсеналу. Втім, як він зауважив, країна не така вже й потужна, бо її економічні ресурси не настільки великі.

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Чому позиція Росії є програшною

За словами Мусієнка, російська влада постійно залякує гіперзвуковою зброєю та проводить навчальні пуски. Як він розповів, США почали діяти у відповідь, аби не допустити порушення так званого ядерного паритету сил.

Почалася така, я поки що це називаю не дуже великою, а мінігонкою озброєнь,

– заявив він.

Однак, на думку Мусієнка, для Росії така позиція є програшною, бо у США є більше грошей, а відповідно й сил та ресурсів для модернізації своїх арсеналів.

Також географічно Америка здатна змістити більше систем протиракетної оборони, щоб знищувати можливі цілі в повітрі.

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Водночас Мусієнко зауважив, що Росія спрямовує свою політику брязкання зброєю та залякування на окремі європейські країни. Усе для того, щоб викликати в них бажання зменшити або взагалі забрати американську ядерну зброю з Європи.

Росія та США володіють понад 90% світової ядерної зброї. Крім того, країни мають програми щодо заміни та модернізації ядерних боєголовок, ракетних й авіаційних систем доставки та виробничі потужності.

Мусієнко розповів про збільшення ядерної зброї Росії та США: дивіться відео

Що цьому передувало