Міністерка оборони Німеччини Ламбрехт таки подала у відставку

Міністерка оборони Німеччини подала у відставку з посади. Крістіне Ламбрехт була міністеркою в уряді Шольца з 8 грудня 2021 року.

Цю заяву вона озвучила офіційно 16 січня 2023 року. Раніше ЗМІ вже писали про її ймовірну відставку через недавній скандал щодо новорічного звернення.

Зауважте ЗМІ пишуть, що глава міноборони Німеччини збирається піти у відставку: що кажуть у відомстві

Що відомо про відставку Ламбрехт

Сьогодні (16 січня – 24 Канал) я попросила канцлера звільнити мене з посади федерального міністра оборони,

– заявила Крістіне Ламбрехт.

Після цього вона пояснила своє рішення:

"багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини;

цінна праця солдатів і багатьох вмотивованих людей у цій сфері мають бути на першому плані".

Так, міністерка заявила, що вже вирішила зробити цю посаду вакантною.

Що відомо про скандал та відставку Ламбрехт

Під час новорічного звернення міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що 2022 став роком великих викликів через війну в Україні. І через це в неї багато вражень та знайомств з новими людьми.

Громадськість розкритикувала таке звернення та зауважила, що записувала його міністерка на фоні феєрверків. Після цього в країні почали вимагати її відставки.

Згодом німецькі ЗМІ написали, що Крістіне Ламбрехт може сама ухвалити рішення про відставку найближчим часом. Про ймовірні зміни в уряді Олафа Шольца пресі було відомо з декількох джерел.

Тоді в Міноборони Німеччини у коментарі російським ЗМІ цю інформацію спростували та заявили, що нібито це чутки. Проте німецька преса зауважила, що ініціатива відставки йде від самої міністерки, а не від Міноборони Німеччини.

Крістіне Ламбрехт не вперше потрапляла в скандали. Зокрема, після вступу на посаду в грудні 2021 року в інтерв'ю вона заявила, що нібито не знає звань Бундесверу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її висловлювання також критикували. Проте вона разом з очільницею МЗС Анналеною Бербок просила Мінфін Німеччини виділити втричі більше грошей на допомогу Україні.