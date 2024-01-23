Міністерство вбивства Росії атакує сараї та житлові будинки

Я живу і працюю в Україні, а тому на власні очі бачу те, що виродки з міністерства вбивства Росії називають "всі цілі уражені". Все це було б смішно, якби не було так сумно.

Куди летять російські "вундер-вафлі"

Звичайно, бувають випадки, коли російські ракети вражають якісь цілі на нашій території. Безперечно бувають. Але в цілому...

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Знищення штабу з найманцями та керівними чинами ЗСУ у будівлі обласного управління СБУ насправді було ударом по закритій з початку війни порожній будівлі. У ній півтора року не було навіть охорони. Про те, що ця будівля стоїть порожня, знали навіть бродячі коти на руїнах ринку, який був знищений двома попередніми "високоточними" ударами по "центрах схвалення рішень".

Заразом із будівлею СБУ високоточні виробки вдарили і по житловому будинку. А ще вони вдарили по житловому будинку поряд із будинком моєї мами та вбили 46 людей. Справжніх нацистів, мабуть.

Летіли їх супер-пупер "вундер-вафлі" житловим сектором, пустирями, дорогами, якимись сараями та туалетами, але завжди міністерство вбивства повідомляло, що всі цілі уражені.

Збиралися у Лондон, а застрягли під Авдіївкою

Дорогий Джордже Оруелл, дякую тобі за те, що для мене в поведінці росіян немає несподіванок! Як днями пожартував мій друг: "І Лондон вони б взяли за тиждень, і за три дні до Варшави. Але от дорогою попалася Авдіївка!".

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Сенс сказаного простий. Противник сильний і страшний, і ми воюємо не зі слабаками та дурнями. Ні. Але ворог зовсім не такий страшний, яким прагне показатися. Він брехливий, криворукий і абсолютно безпринципний, і завжди таким був.

Його можна і треба перемагати на всіх фронтах, зокрема й на інформаційному. Правда, яку ми маємо говорити – це не для них. Це насамперед для нас. Щоб не бути схожим на них нічим.