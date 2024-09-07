Міністерство повернення українців: коли з'явиться та хто очолить

Володимир Зеленський під час пресконференції з журналістами 27 серпня заявив, що дуже хотів би, щоб українці повернулися додому, але "без примусу". Про це він сказав, відповідаючи на питання про створення Міністерства єдності.

Згодом глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на засіданні фракції 4 вересня обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.

Зауважте За кордоном зараз 7,5 мільйона українців, їх потрібно повернути без примусу, – Зеленський

Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити,

– заявив Арахамія.

Що відомо про Міністерство повернення українців

Перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко у коментарі РБК-Україна відповів на питання, коли з'явиться міністерство та хто його очолить.

Думаю, ми дізнаємося про це точно не зараз, потрібен час на пошук кандидата, який би відповідав масштабному завданню – поверненню українців. Можливо, міністерство називатиметься якось інакше,

– заявив Корнієнко.

Він пояснив, що міністерство займатиметься роботою з українцями за кордоном. Насамперед із тими, хто тимчасово залишив свої домівки тут.

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"І зараз ми бачимо тенденції, що ця тимчасовість може стати постійною. Ми хотіли б створити умови, щоб вони з більшою охотою поверталися. Одна з ідей, яка озвучується, – міністерство має мати представництва у країнах найбільшої присутності українців. Це Варшава та Берлін. Можливо, десь в інших країнах", – заявив нардеп.

За словами Корнієнка, міністерство не має бути підміною МЗС, адже Міністерство закордонних справ займається консульськими питаннями технічно та організаційно. За словами політика, треба працювати з людьми психологічно та шукати додаткові джерела фінансування.

Фронт роботи буде великим. Потрібно зрозуміти яка законодавча база, які внести зміни до певних законів. У нас не закрита дискусія про множинне громадянство для українців. Її ми продовжуватимемо, тому що це важливий аспект у питанні повернення,

– запевнив Корнієнко.

Раніше президент України пояснював, що Міністерству закордонних справ не вистачить сил не втратити 7,5 мільйона українців за кордоном. Зеленський пояснював, що один з напрямів, яким буде займатися відомство – дати цим громадянам роботу в Україні.