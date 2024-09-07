В Україні з'явиться Міністерство повернення українців: політолог пояснив його ідею

В українському уряді планують створити нову інституцію – Міністерство повернення українців. Ідея створення такого міністерства викликала неоднозначну реакцію у суспільства та експертів.

У розмові з 24 Каналом політолог Володимир Фесенко припустив, які завдання може виконувати Міністерство повернення українців. Він зауважив, що раніше в Україні ця функція була покладена на Міністерство закордонних справ. Йшлося про діаспору, яка сформувалася ще до та після Другої світової війни, але зараз нова діаспора.

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Що повинне робити Міністерство повернення українців

За деякими оцінками, нині близько 7,5 мільйонів українців перебувають за кордоном, але це разом з тими, хто виїхав до повномасштабного вторгнення. Для України нова діаспора й ризики пов'язані з тим, що ці люди можуть залишитись, це виклик. Зокрема, економічний, тому що нам для повоєнного відновлення знадобляться трудові ресурси.

Важливо! Українці стали життєво важливою економічною силою в різних європейських країнах, зокрема в Польщі. Згідно з нещодавнім дослідженням Deloitte, приблизно 80% їхнього доходу складають заробітні плати.

Також є демографічна проблема. Більша частина тих, хто виїхав під час війни, це жінки й діти. Очільниця інституту демографії України Елла Лібанова постійно б'є тривогу, що демографічні тенденції критичні, а зараз взагалі є ризик демографічної кризи.

Після війни питання повернення українців буде більш актуальним, але починати роботу треба зараз. З цими людьми треба комунікувати, але зараз немає органу, який займається взаємодією з цими людьми,

– мовив Фесенко.

Уряд повинен чітко сформулювати завдання для нового відомства. Коли закінчаться бойові дії, то тоді фронт робот буде суттєво розширений. Проте зараз треба чітко визначити, скільки й де наших громадян за кордоном. Приблизна статистика є, але потрібно створювати бази даних, створити комунікацію з цими людьми через соціальні мережі, залучити нові цифрові інструменти.

Нове міністерство має сформувати зв'язки з діаспорою, а далі поступово їх повертати. Адже стимули є, наприклад, люди живуть в Польщі, а за медичними послугами їдуть в Україну,

– зазначив політолог.

За його словами, треба сформувати пакет пропозицій, щоб люди знали, що вони можуть повернутися в Україну й буде куди повертатися. Якщо люди будуть знати про це, то кількість охочих повернутися буде більша, ніж зараз очікується.