Майбутнє Міністерства ветеранів: Шмигаль розповів, чого очікувати

Шмигаль вважає, що Міністерство ветеранів має працювати на час війни і на час її закінчення. Головне питання – у якому вигляді повинна відбуватися його робота.

Дискусія навколо існування Мінветеранів досі триває і має бути завершена цього року. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної пресконференції за підсумками 4 років роботи уряду.

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У Кабміні розповіли про доцільність існування Мінветеранів

Шмигаль вважає, що на період війни, а також після її завершення Мінветеранів повинне функціонувати.

Крім певного символізму і пріоритетності, це важливий момент, який буде потрібен нашій країні на момент демобілізації, коли велика кількість людей одночасно стануть ветеранами і потребуватимуть значної підтримки,

– зауважив прем'єр.

На його думку, основна проблема – невизначеність у форматі роботи. Наразі дискусія полягає у тому, чи це має бути окреме міністерство, чи потужна частина соціальної політики держави. Втім, він впевнений, що це питання буде вирішене протягом року.

Прем'єр також зазначив, що наразі обговорюється ефективність діяльності Міністерства ветеранів та розв'язання питань ветеранської політики, враховуючи сьогоднішні потреби ветеранів.

"Ми розуміємо, що ключові напрямки – це перехід від військового життя до цивільного, повернення ветерана додому, його реабілітація, освіта, здоров’я, робота, житло. Це ті речі, які мають бути реалізовані у ветеранській політиці. І ми активно над цим працюємо зараз", – додав Шмигаль.

Що розповів Шмигаль під час пресконференції: основне