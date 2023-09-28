Якщо не купляти, то ціни нормальні, – російський міністр фінансів пожартував про інфляцію

Ми надовго запам'ятаємо фразу Медведєва про "дєнєг нєт". Тепер скарбничку мемів поповнить міністр фінансів Росії. Він пожартував про купівельну спроможність окупантів.

Антон Сілуанов запам'ятається своєю коротенькою реплікою. Її він сказав під час Московського фінансового форуму.

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Прокоментував питання інфляції

За словами очільника міністерства фінансів країни-агресорки, він займався вивченням у мережі "правильної думки" про інфляцію. Мовляв, ціни у крамницях Росії будуть нормальними, але за умови, що самі росіяни не здійснюватимуть жодних покупок.

В інтернеті прочитав, як мені здається, правильну думку про інфляцію. Там було написано – якщо не купувати, то ціни нормальні,

– заявив Силуанов.

Водночас міністр поспішив запевнити журналістів, що у державному бюджеті достатньо коштів, щоб покривати заплановані витрати. Правда, Сілуанов визнав, що грошей не завжди вистачає.

Сілуанов пожартував щодо інфляції у Росії: дивіться відео

Глава мінфіну у серпні зазначав, що інфляція у Росії за результатами 2023 року сягатиме 6 відсотків. Водночас запевнив, що на 2,5 відсотка зросте ВВП.

Цікаво, що недолугий жарт Сілуанова припав до душі далеко не всім. Обурений його заявою економіст Міхаїл Бєляєв.

Коли у людей немає повного душевного спокою у зв'язку з низкою подій і коли інфляція – один з найбільш чутливих моментів у житті, особливо коли вона триває достатньо довго, то я б сказав, що ці жарти недопустимі,

– наголосив він.

Ми ж нагадаємо, що у 2016 році Дмітрій Медведєв відвідав анексований Крим. Тоді він поспілкувався з пенсіонерами, котрі скаржилися на те, що не індексуються пенсії.

Тодішній прем'єр-міністр заявив: "Ми взагалі не приймали (індексацію – 24 Канал). Просто грошей немає зараз. Знайдемо гроші – зробимо індексацію. Ви тримайтеся тут, вам всього доброго, доброго настрою і здоров'я".

Ця фраза вже давно стала мемом і поясненням на всі випадки життя. Міністрові фінансів ще далеко до нього, але він має всі шанси з часом переплюнути Медведєва, якщо продукуватиме надалі такі фрази.