Міністр фінансів США прибув до України і вже зустрівся із Зеленським

До України прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським було представлено проєкт угоди щодо природних ресурсів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Що відомо візит Бессента до України

Зеленський повідомив, що провів продуктивні та конструктивні переговори з міністром фінансів США. Крім того, президент України повідомив, що Штати представили перший проєкт потенційної угоди щодо природних ресурсів.