Французький міністр має українське коріння: його родичі жили в Одесі
Джерело:"Українська правда"
Міністр транспорту Франції Клеман Бон має українське коріння. Виявилось, що його прабабуся та прадід з Одеси.
Під час візитку в Україну Клеман Бон сам розповів, що має українське коріння.
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Клеман Бон єдиний французький міністр з українським корінням
За словами Бона, його прабабуся та прадід жили в Одесі й виїхали звідти приблизно в 1910 році.
Вони морем дісталися до Туреччини, а звідти – до Марселя на півдні Франції, де оселилися приблизно в 1911 році,
– розповів він.
Наскільки йому відомо, він єдиний французький міністр, коріння якого походять з України.
Нагадаємо, що саме Клеман Бон у травні 2022 року заявив, що вступ України в ЄС може тривати 15 – 20 років. Його заява прозвучала за місяць до того, як Україні надали статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Міністр з українським корінням пояснив свою гучну заяву про довгий вступ України в ЄС
- У березні 2022 року Клеман Бон сказав, що Україна може стати членом ЄС "за декілька років", а у травні 2022 року заявив, що цей процес вступу може зайняти 15 – 20 років.
- Він пояснив свою заяву тим, що процес вступу в ЄС справді забирає декілька років, але все індивідуально. Також міністр переконаний в тому, що Євросоюз має твердий намір досягти вступу України так швидко, як це можливо, зважаючи на війну і на потребу відновлення України.
- "Цей процес справді забирає декілька років, але хто ж знає, скільки саме. А у травні я назвав цифри через те, що у нас були суперечки, у тому числі з вашою Ольгою Стефанішиною… Я тоді сказав про 15 – 20 років для того, щоби дати сигнал: давайте не будемо уявляти що це можна зробити за одну ніч", – сказав він.