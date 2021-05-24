Стефанчук та Гетманцев – мої вчителі, – міністр Лещенко розповів, як потрапив у політику

24 травня 2021 , 15:50
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Міністр аграрної політики Роман Лещенко особисто від президента Володимира Зеленського отримував пропозицію стати його радником. Цьому могли посприяти Данило Гетманцев, Руслан Стефанчук та Анатолій Мірошниченко.

Про це Роман Лещенко розповів у програмі "Перехресний допит". Він зауважив, що особисто не був знайомий з президентом, спільних заходів також не було.

До теми У Мінагрополітики анонсували санкції РНБО щодо "земельних махінаторів"

Лещенко також запевнив, що його сім'я підтримувала Зеленського на виборах президента.

"Данило Гетманцев, Руслан Стефанчук, Анатолій Мірошниченко – це мої вчителі, з якими я пройшов київську школу. Як я розумію з історії питання, вони надали рекомендації щодо розуміння мною юридичної та практичної площин роботи на землі", – сказав міністр аграрної політики.

Попри таку інформацію він зазначив, що не є людиною Стефанчука чи Гетманцева.

Я – людина, яка все життя працює відкрито та прямо. У мене не було ніяких спеціальних зв'язків,
– наголосив Лещенко.

Також міністр додав, що у нього ніколи не було амбіцій йти у політику. Спочатку він працював над земельною реформою виключно на громадських засадах.

Довідка. Верховна Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики 17 грудня 2020 року. Тоді він заявив, що його "історична місія – відновити Міністерство аграрної політики".

Першу частину інтерв'ю з Романом Лещенком читайте о 20:00 на 24 каналі

Автор: Тетяна Пасічник