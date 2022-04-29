Міністр оборони Естонії прибув до України: відвідав звільнені міста Київщини
Джерело:твітер Олексія Резнікова
Після зустрічі міністрів оборони 40 країн світу на німецькій авіабазі Рамштайн очільник міноборони Естонії Калле Лаанет прибув до України. Разом з українським міністром оборони він обговорив підтримку нашій країні.
Про деталі візиту розповів очільник українського Міноборони Олексій Резніков.
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За словами Резнікова, під час розмови сторони продовжили дискусію про конкретні напрямки допомоги України у боротьбі з глобальним злом і тираном – Росією.
Делегація відвідала українські міста під Києвом, де залишив свій відбиток "русский мир". Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Буча… Наші друзі та партнери вкотре переконалися, на які звірства здатні російські окупанти,
– сказав Резніков.
Він додав, що Естонія стала першою західною країною, яка визнала російську військову агресію з 24 лютого геноцидом проти українського народу.
"Я дякую нашим друзям, які підтвердили намір і надалі бути з нами пліч-о-пліч у боротьбі з агресором", – підкреслив міністр оборони України.
Як Естонія допомагає Україні
- Станом ще 19 квітня серед усіх країн світу, які пообіцяли Україні допомогу у боротьбі з Росією, Естонія допомогла найбільше. Про це свідчить співвідношення ВВП країни та сума допомоги.
- Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, за який раніше проголосував парламент країни, він забороняє використання символіки на підтримку війни Росії проти України.
- А днями в Естонії почалося будівництво замовленого Україною рятувального судна. Цим займається суднобудівний завод Baltic Workboats в Сааремі. Зазначається, що воно працюватиме у Чорному морі.
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