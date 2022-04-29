Міністр оборони Естонії прибув до України: відвідав звільнені міста Київщини

Після зустрічі міністрів оборони 40 країн світу на німецькій авіабазі Рамштайн очільник міноборони Естонії Калле Лаанет прибув до України. Разом з українським міністром оборони він обговорив підтримку нашій країні.

Про деталі візиту розповів очільник українського Міноборони Олексій Резніков.

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За словами Резнікова, під час розмови сторони продовжили дискусію про конкретні напрямки допомоги України у боротьбі з глобальним злом і тираном – Росією.

Делегація відвідала українські міста під Києвом, де залишив свій відбиток "русский мир". Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Буча… Наші друзі та партнери вкотре переконалися, на які звірства здатні російські окупанти,

– сказав Резніков.

Він додав, що Естонія стала першою західною країною, яка визнала російську військову агресію з 24 лютого геноцидом проти українського народу.

"Я дякую нашим друзям, які підтвердили намір і надалі бути з нами пліч-о-пліч у боротьбі з агресором", – підкреслив міністр оборони України.

Як Естонія допомагає Україні

Станом ще 19 квітня серед усіх країн світу, які пообіцяли Україні допомогу у боротьбі з Росією, Естонія допомогла найбільше. Про це свідчить співвідношення ВВП країни та сума допомоги.

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, за який раніше проголосував парламент країни, він забороняє використання символіки на підтримку війни Росії проти України.

А днями в Естонії почалося будівництво замовленого Україною рятувального судна. Цим займається суднобудівний завод Baltic Workboats в Сааремі. Зазначається, що воно працюватиме у Чорному морі.

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