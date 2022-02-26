Міністр транспорту Німеччини підтримує закриття авіапростору для Росії

На тлі російської агресії проти України Німеччина готується закрити авіапростір для літаків окупантів. Над таким рішенням наразі працює міністр транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Фолькер Віссінґ.

Віссінґ зазначив, що Німеччина готується закрити авіапростір для Росії. Крім цього, таке рішення можуть ухвалити й інші країни Європи.

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Авіапростір для окупантів вже закрили Естонія, Литва, Латвія, Словенія, Велика Британія, Болгарія, Чехія, Польща, Румунія.

Lufthansa зупиняє рейси з Росії

Німецький авіаперевізник Lufthansa не літатиме з та до Росії. Таке рішення діятиме мінімум наступний тиждень. Компанія зазначила, що роблять це заради безпеки пасажирів та екіпажу.

У Lufthansa зазначили, що літаки, які наразі є у російському повітряному просторі, незабаром залишать його.



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