"Секрет Полішинеля": очільник МЗС Польщі натякнув, що в Україні вже є військові країн Заходу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що військові західних країн вже присутні на території України. За його словами, наразі ця інформація не є таємницею.

Радослав Сікорський заявив, що певна кількість військових фахівців країн Заходу вже деякий час присутні в Україні. У своїх словах політик послався на висловлювання німецького канцлера Олафа Шольца.

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Як казав ваш канцлер, в Україні є деяка кількість військових з ключових країн… У польській у нас є вислів "секрет Полішинеля" – на позначення таємниці, яку усі знають,

– пояснив Сікорський.

Що казав Шольц

Очільник МЗС Польщі натякнув на слова Шольца, які пролунали 26 лютого. Тоді канцлер сказав, що не хоче, аби німецькі військові були залучені до цілевказання для застосування ракет Taurus українськими військовими.

Шольц зазначив, що "те, що британці і французи роблять з точки зору контролю цілі і підтримки контролю цілі, не можна зробити у Німеччині". Ці його слова інтерпретували як натяк на присутність фахівців союзників на території України.

Не давати карт у руки пропаганді

Сікорський загалом схвально відгукнувся про ідеї президента Франції щодо потенційного відправлення в Україну військового контингенту. Водночас він сказав, що якби до цього дійшла справа, Польща "мала б бути останньою", хто запропонує таку опцію, щоб не давати карт у руки російській пропаганді.

Україна і Польща 400 років були в одній державі. І це (відправлення військових в Україну – 24 Канал) легко стане пропагандистським матеріалом для росіян. Тож ми мали б бути останніми, хто це зробить,

– пояснив політик.

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