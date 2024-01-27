Міністерства США отримали інструкції після прихованої госпіталізації Остіна, – WP

27 січня 2024, 19:33
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Джерело:

The Washington Post

На початку січня стало відомо про те, що міністр оборони США потрапив до лікарні. У зв'язку з тим, що адміністрація президента не отримала про це сповіщення одразу, вжили заходів.

Після того, як президент США Джо Байден та його оточення дізналися про таємну госпіталізацію Ллойда Остіна, у Білому домі видали нові інструкції. Вони стосуються негайного сповіщення про неможливість глав міністерств та відомств виконувати свої обов’язки.

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Тепер повноваження можуть делегувати

Готувати ці інструкції почали ще на початку січня. Раніше у всіх міністерствах інструкції щодо того, як діяти у такій ситуації, різнились. Тепер же всі вони мають стандартний план дій.  

Нові вказівки включають пів дюжини інструкцій для урядових установ у разі «делегування повноважень» або у випадках, коли міністри тимчасово передають свої повноваження заступнику через медичні проблеми, подорож чи з інших причин,
– мовиться в повідомленні.

Хвороба Остіна: що відомо

  • Міністр оборони США Ллойд Остін потрапив у лікарню ще 1 січня. У Пентагоні розповіли про стан його здоров'я та подробиці його госпіталізації. Міністр потрапив в лікарню, коли відчув сильний біль після планової медичної процедури.
  • За словами речника Пентагону Патріка Райдера, Остін має повний доступ до безпечного зв'язку та продовжує контролювати операції Міністерства оборони по всьому світу. Вже 2 січня певні повноваження передали заступнику міністра оборони Кетлін Хікс, як зазначив Райдер, "у зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій.
  • Керівник апарату Остіна 4 січня повідомив Хікс та радника Білого дому з національної безпеки про госпіталізацію міністра оборони Остіна. Райдер зазначив, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

Автор: Вікторія Кульженко