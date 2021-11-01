Міністром оборони стане Резніков, а главою Мінреінтеграції – Верещук, – "слуга народу"
Джерело:Олександр Качура у телеграмі
Партія "Слуга народу" схвалила рішення підтримати кандитатури Олексія Резнікова й Ірини Верещук на посади міністрів оборони та реінтеграції окупованих територій, відповідно.
Про відповідні кадрові зміни в уряді повідомив народний депутат від провланої фракції "Слуги народу" Олександр Качура у своєму телеграм-каналі.
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Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій. Рєзніков – на посаду міністра оборони,
– зазначив він.
Нардеп також поінформував, що Павло Рябікін йде з митниці на посаду керівника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.
Окрім цього, за його словами, заяви про відставку напишуть голова Мінстратегпрому Олег Уруський та міністр економіки Олексій Любченко.Зверніть увагу! За звільнення членів уряду голосуватимуть у середу, 3 листопада. За призначення – наступного дня, 4 листопада.
Ротація в Мінекономіки
Олександр Качура у коментарі PavlovskyNews додав, що Олексій Любченко з ймовірністю 99% напише заяву до кінця дня, 1 листопада.
За словами "слуги", чинний глава Мінекономіки це рішення ухвалив сам, а йому на зміну має прийти заступниця очільника ОП Юлія Свириденко.
Думаю Любченко та Свириденко можуть самі пояснити, чому відбулася така кадрова ротація,
– підсумував Олександр Качура.
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Текст публікації Олександра Качури:
Кадрові рішення.
Верещук – заходить на пост міністра реінтеграції окупованих територій.
Рєзніков – заходить на посаду міністра оборони.
Уруський та Любченко пишуть заяви про відставку.
В'ячеслава Штучного рекомендовано на посаду керівника апарату Ради.
Рябікін йде з митниці на посаду керівника Мінстратегпрому.
Мотовиловця затверджено на посаді першого заступника голови фракції СН.
У середу відбудеться процедура звільнення, а у четвер призначення.