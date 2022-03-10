Мінкульт дозволив: "путін" і "кремль" можна писати з маленької літери

Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило нові неформальні правила українського правопису.

Тепер з маленької літери можна писати слова "кремль" та "путін", не побоюючись орфографічних помилок. Про це повідомили на сторінці відомства у фейсбуці.

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Для підняття бойового духу. Зберігаємо впевненість у перемозі ЗСУ! Чекаємо на капітуляцію російських окупаційних військ,

– мовиться у дописі.

У коментарях українці пропонують піти далі й дозволити писати ще й "на росії" замість "в Росії".

Хоча за правилами прийменник "на" використовується тільки з назвами територій: на Галичині, на Буковині. За українським правописом з назвами держав завжди використовується прийменник "в".



Нове неформальне правило / Фото Мінкульту

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