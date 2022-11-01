Час вислати в Росію дошку для спіритичних сеансів, – Міноборони привітало ворога із Геловіном

Втрати "другої армії світу" на війні проти України просто вражають – вони вже сягають майже 72 тисячі осіб. Оскільки 1 листопада у світі відзначають Геловін, Міноборони вирішило потролити окупантів.

Як Міноборони України потролило росіян на Геловін

Українське відомство не забуло у цей день згадати про росіян. То ж воно іронічно порадило нарешті відправити державі-агресорці дошку для спіритичних сеансів.

До теми Майже 200 ударів по ворогу й мінус 2 "Алігатори": захисники Півдня підсумували добу

Зараз дошка Віджі – єдина можливість російському оборонному відомству поспілкуватися зі своїми військовими. Адже понад 70 тисяч з них більше не братимуть участь у так званій "спецоперації". Саме стільки росіян віддали своє життя за ганебну справу – намагання захопити незалежну й суверенну державу.

Отже, Геловін. Всі думають про частування. Можливо, настав час відправити дошку Віджі до міністерства оборони Росії, щоб вони могли підтримувати зв'язок із понад 70 000 своїх співробітників в Україні,

– наголосили у Міноборони України.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

. Дошка Віджі – це магічна дошка, на якій є літери та рухома планшетка. Учасники спіритичного сеансу кладуть пальці та планшетку й вона рухається буквами, утворюючи слова. Так буцімто можна отримувати повідомлення від померлих.

Збройні Сили України останніми днями вражають кількістю ліквідованих окупантів за добу. Наприклад, тільки за 29 жовтня наші військові знищили майже 1 тисячу ворогів. Втрати окупантів у техніці станом на 31 жовтня становлять:

танків – 2 686;

бойових броньованих машин – 5 485;

артилерійських систем – 1 728;

РСЗВ – 383;

засобів ППО – 197;

літаків – 275;

гелікоптерів – 253;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413;

крилатих ракет – 352;

кораблів та катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128;

спеціальної техніки – 154.

До теми – окупанти підірвали свій же вертоліт: