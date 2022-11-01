Час вислати в Росію дошку для спіритичних сеансів, – Міноборони привітало ворога із Геловіном

1 листопада 2022 , 08:15
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Джерело:

Міноборони України

Втрати "другої армії світу" на війні проти України просто вражають – вони вже сягають майже 72 тисячі осіб. Оскільки 1 листопада у світі відзначають Геловін, Міноборони вирішило потролити окупантів.

Як Міноборони України потролило росіян на Геловін

Українське відомство не забуло у цей день згадати про росіян. То ж воно іронічно порадило нарешті відправити державі-агресорці дошку для спіритичних сеансів.

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Зараз дошка Віджі – єдина можливість російському оборонному відомству поспілкуватися зі своїми військовими. Адже понад 70 тисяч з них більше не братимуть участь у так званій "спецоперації". Саме стільки росіян віддали своє життя за ганебну справу – намагання захопити незалежну й суверенну державу.

Отже, Геловін. Всі думають про частування. Можливо, настав час відправити дошку Віджі до міністерства оборони Росії, щоб вони могли підтримувати зв'язок із понад 70 000 своїх співробітників в Україні,
– наголосили у Міноборони України.

Довідка. Дошка Віджі – це магічна дошка, на якій є літери та рухома планшетка. Учасники спіритичного сеансу кладуть пальці та планшетку й вона рухається буквами, утворюючи слова. Так буцімто можна отримувати повідомлення від померлих.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

Збройні Сили України останніми днями вражають кількістю ліквідованих окупантів за добу. Наприклад, тільки за 29 жовтня наші військові знищили майже 1 тисячу ворогів. Втрати окупантів у техніці станом на 31 жовтня становлять:

  • танків – 2 686;
  • бойових броньованих машин – 5 485;
  • артилерійських систем – 1 728;
  • РСЗВ – 383;
  • засобів ППО – 197;
  • літаків – 275;
  • гелікоптерів – 253;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413;
  • крилатих ракет – 352;
  • кораблів та катерів – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128;
  • спеціальної техніки – 154.

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Автор: Софія Мінджоса