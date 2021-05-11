Міноборони найближчим часом презентує План оборони України

Станом на травень 2021 року робота над Планом оборони України перебуває на фінальному етапі. Окрім того, розробка Стратегічного оборонного бюлетеня теж майже закінчена.
Джерело:24 канал
Міністр оборони України Андрій Таран виступив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни". Там він розповів, що вже розробили закон про розвідку, а також підготували зміни до закону про оборону України.
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Міністерство оборони завершує на сьогодні розробку Стратегічного оборонного бюлетеня та Плану оборони України,
– зауважив міністр.
Деталі про План оборони України
Створення Плану оборони України Володимир Зеленський ініціював у перший рік президентства. Відповідний закон український лідер підписав 24 вересня 2019 року.
Завданнями Плану оборони України визначили:
- координувати діяльність оборонних сил;
- підготувати органи державної влади та місцевого самоврядування до переведення з мирного у воєнний стан;
- створити єдину систему цивільного захисту;
- підготувати населення до оборони.