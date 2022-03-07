У Міноборони назвали 3 головні завдання для України зараз

Україна вже 12-й день поспіль героїчно відбивається від збройного нападу російських військ. Атаку ворога відбивають військові, волонтери та інші жителі України, які згуртувалися на захист рідної землі.

Українця потрібно дотиснути ворога

Українці з кожним днем стають все більші до своєї мети – прогнати окупанта. У Міноборони назвали три головні завдання для України зараз.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що українцям потрібно:

дотиснути ворога;

стати сильним тилом для нашої армії;

не схибити пам'ять загиблих, які вже віддали життя за Україну.

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