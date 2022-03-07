У Міноборони назвали 3 головні завдання для України зараз
7 березня 2022 , 20:17Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Ганни Маляр
Україна вже 12-й день поспіль героїчно відбивається від збройного нападу російських військ. Атаку ворога відбивають військові, волонтери та інші жителі України, які згуртувалися на захист рідної землі.
Українця потрібно дотиснути ворога
Українці з кожним днем стають все більші до своєї мети – прогнати окупанта. У Міноборони назвали три головні завдання для України зараз.
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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що українцям потрібно:
- дотиснути ворога;
- стати сильним тилом для нашої армії;
- не схибити пам'ять загиблих, які вже віддали життя за Україну.
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