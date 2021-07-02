Міноборони назвало ціну туфель, які спровокували скандал
Джерело:фейсбук Міноборони України
У Міноборони відповіли на чутки про ймовірну ціну туфель для жінок-військовослужбовиць. Там заявили, що одна пара взуття коштує 650 гривень.
У Міноборони розповіли, що ціну взуття "роздули" політикани". Також там розповіли, що взуття закупили у 2020 році.
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Туфлі для жінок-військових коштують 650 гривень
У Міноборони заявили, що на хвилі громадського обурення "підлити масла в вогонь" корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів.
Політикани "роздули" ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 гривень з ПДВ за 1 пару до 6500 гривень вигаданих,
– розповіли в Міноборони.
Також там пояснили деталі закупівлі взуття:
- закупив жіночі туфлі Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України;
- придбали 5 тисяч пар туфлів хромових відповідно до ТС А01ХJ.30338-185:2019 (01);
- зробили це, згідно з наданими заявками Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України;
- туфлі закупили в ТОВ "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС".
Яка ціна: 649,80 гривень з ПДВ, (541 без ПДВ) за пару,
– заявили в міністерстві.
Також у відомстві розповіли, що купівля взуття відбулась "за результатом проведеного аукціону та оцінки найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій".
Скандал з взуттям для жінок-військових: що відомо
- Скандал почався після того, як у Міноборони показали фото з репетиції параду до Дня Незалежності. На них жінки-військові були у взутті на підборах.
- Це викликало хвилю обурення як серед громадськості, так і серед нардепів.
- На цій хвилі в Раді 2 липня представники міжфракційного об'єднання "Рівні можливості" висловили обурення щодо підборів. Опісля вручили декілька пар взуття міністру оборони Андрію Тарану.
- У Міноборони заявили, що підбори будуть нижчими. Парадний черевик, згідно з документацією, матиме 5,4 сантиметра (плюс – мінус 2 міліметри) висоти підборів.
- Радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова сказала, що 1 липня показали повсякденні туфлі, в них підбор – 7 сантиметрів, згідно з відповідною документацією.
- Про відповідний тендер повідомлять з 5 липня.