Міноборони назвало ціну туфель, які спровокували скандал

У Міноборони відповіли на чутки про ймовірну ціну туфель для жінок-військовослужбовиць. Там заявили, що одна пара взуття коштує 650 гривень.

У Міноборони розповіли, що ціну взуття "роздули" політикани". Також там розповіли, що взуття закупили у 2020 році.

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Туфлі для жінок-військових коштують 650 гривень

У Міноборони заявили, що на хвилі громадського обурення "підлити масла в вогонь" корупційним скандалом – це методи відомих політичних інтриганів.

Політикани "роздули" ціну жіночого взуття у 10 разів, тобто з реальних 650 гривень з ПДВ за 1 пару до 6500 гривень вигаданих,

– розповіли в Міноборони.

Також там пояснили деталі закупівлі взуття:

закупив жіночі туфлі Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України;

придбали 5 тисяч пар туфлів хромових відповідно до ТС А01ХJ.30338-185:2019 (01);

зробили це, згідно з наданими заявками Тилу Командування Сил логістики Збройних Сил України;

туфлі закупили в ТОВ "ДІМ ВЗУТТЯ "Б.НІКОЛАС".

Яка ціна: 649,80 гривень з ПДВ, (541 без ПДВ) за пару,

– заявили в міністерстві.

Також у відомстві розповіли, що купівля взуття відбулась "за результатом проведеного аукціону та оцінки найбільш економічно вигідних тендерних пропозицій".

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