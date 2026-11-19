Міноборони відмовилося надати ЦПК список претендентів на дві посади в наглядовій раді Агенції оборонних закупівель. Відбір до органу з бюджетом у 2 трильйони гривень проходить повністю закрито, що вважають дивним.

Подробиці в ефірі 24 Каналу повідомив юрист Роман Вербовський. За його словами, у Головному управлінні оборонних активів офіційно пояснили відмову тим, що передання таких відомостей нібито не передбачене певним порядком. У громадській організації таку позицію вважають неприйнятною в оборонному секторі.

Чому відмова викликає занепокоєння

Представники Центру протидії корупції наголошують, що в запиті не йшлося про військову таємницю чи секретні стратегічні дані. Запитували лише прізвища людей, які претендують на статус незалежних членів наглядової ради структури з найбільшим оборонним бюджетом у країні.

Ця відповідь доволі дивна, оскільки ми ж не питаємо там у них якусь військову таємницю. Ми питаємо конкретно перелік осіб, які мають наглядати за закупівлями, в тому числі найбільшої організації, яка займається саме оборонними закупівлями та має найбільший бюджет,

– зазначив юрист.

Отже, відмова оприлюднити імена кандидатів ставить під сумнів прозорість відбору людей, які мають контролювати використання колосальних коштів на оборонні закупівлі.

Колосальні кошти без громадського нагляду

Прийом документів від усіх охочих завершився ще 23 жовтня. Попри це, сам відбір продовжують проводити без публічності та в абсолютно закритому від суспільства форматі.

Очевидно, що може бути певне приховування тієї чи іншої інформації, оскільки ми не знаємо, кого саме подали в наглядову раду,

– зауважив Роман Вербовський.

Закритість процедур викликає особливі побоювання через масштаби фінансування структури. Річний бюджет Агенції оборонних закупівель становить близько 2 трильйонів гривень, що майже вдвічі перевищує всі видатки на пенсії в Україні на 2026 рік, які становлять 1 трильйон 27 мільярдів гривень.

Що відомо про Агенцію оборонних закупівель

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) — державна структура Міністерства оборони України, створена для централізованого забезпечення ЗСУ озброєнням, боєприпасами та військовою технікою.

Завдання структури – організовувати закупівлі, укладати контракти з постачальниками та забезпечувати військо ресурсами. Створення окремої закупівельної агенції мало зробити цей процес ефективнішим і прозорішим, зокрема завдяки незалежному корпоративному управлінню.

Навколо АОЗ виникали гучні суперечності. На початку 2025 року загострився конфлікт між тодішньою керівницею агенції Мариною Безруковою та міністром оборони Рустемом Умєровим. Наглядова рада продовжила контракт із Безруковою, однак міністр виступив проти цього рішення, ініціював зміну керівництва та службове розслідування.

Ситуація супроводжувалася взаємними звинуваченнями й дискусіями щодо повноважень наглядової ради.

Окремі питання викликали й спроби змінити систему управління закупівельними структурами. Зокрема, обговорювалося об'єднання АОЗ із Державним оператором тилу (ДОТ), який відповідав за закупівлі нелетального забезпечення для війська. З 1 січня 2026 року ці структури об'єднали в єдину закупівельну організацію, яку очолив Арсен Жумаділов.