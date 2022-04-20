Міноборони оцінило ймовірність повторного наступу росіян на Північ України

За словами спікера Міноборони Олександра Мотузяника, у міністерстві наразі не бачать ознак того, що росіяни найближчим часом знову наступатимуть на Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

Але, як наголосив спікер Міноборони, ідеться лише про найближчу перспективу. Повністю відкидати таку можливість не можна.

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Ворог може почати новий наступ із Білорусі. Мотузник додав, що це залежатиме від "здобутків" росіян у Донецькій і Луганській областях.

Знову ж таки, для успішного наступу потрібно створити ударне угруповання. Зараз на території Білорусі залишаються деякі батальйонні тактичні групи Росії, вони здійснюють певні демонстративні дії, тим самим тримаючи наші підрозділи напоготові,

– додав спікер Міноборони.

Київ залишається "ласим шматком" для Росії

У Міноборони розуміють, що росіяни знову можуть повторно піти на столицю. Але для цього їм потрібна величезна кількість військ, оскільки Київ постійно нарощує свою оборону.

Київ – це, безумовно, ласий шматок для російських окупантів. Зараз столиця добре укріплена і готова до оборони. Причому рівень цієї оборони не знижувався, а навпаки постійно удосконалюється. Якщо Росія колись і повернеться до питання наступу на Київ, то для цього їм треба буде зібрати величезну кількість військ. А зараз їм потрібна перемога на Сході,

– сказав Мотузняк.

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