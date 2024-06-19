Статус "у розшуку" в Резерв+: у Міноборони пояснили, що це означає для військовозобов'язаного

У деяких користувачів застосунку Резерв+ відображається статус "у розшуку". Тут можуть бути різні причини.

Про це 24 Каналу розповів речник Міністерва оборони України Дмитро Лазуткін, зауваживши, що такий статус дійсно може відображатися у застосунку. Деколи це може статися через помилку.

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Чому відображається статус "у розшуку"

Як наголосив Лазуткін, якщо військовозобов'язаному висвітився такий статус, то, можливо, він порушив правила військового обліку. Але це може бути звичайна помилка. Інколи таке трапляється.

Якщо цей статус не змінюється після оновлення даних, то, можливо, людина порушила правила військового обліку. Також могла бути допущена помилка під час перенесення паперових карток до реєстру "Оберіг",

– сказав Лазуткін.

У такому випадку спочатку варто зв'язатися із ТЦК та СП, щоб узгодити, чому так сталося. Або ж можна напряму з'явитися в ТЦК та СП.

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