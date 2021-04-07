Ідіотський фікшн з останкіно, – Міноборони прокоментувало фейк окупантів про загибель дитини

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У Міноборони спростували причетність ЗСУ до начебто загибелі літньої жінки та 5-річної дитину у тилу окупованої Донеччини. Окупанти активно поширюють цю історію в інформаційному просторі. Однак жодних доказів трагедії колаборанти так і не надали.

Джерело:

Міністерство оборони України

У Міністерстві оборони України відреагували на ноту, яку українська делегація у Тристоронній контактній групі направила в ОБСЄ. Причиною стала фальсифікація з боку окупантів подій в Олександрівському на окупованій Донеччині.

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На щастя, світ вже навчився адекватно оцінювати ідіотські фікшн з останкіно. Якщо ж для Кремля подібні вигадки – це пошук "казус беллі", міжнародна спільнота має поставитись до цього з усією серйозністю,
– заявив у Міноборони.

Що ще сказали у Міноборони

  • Військові ЗСУ дотримуються режиму тиші. Окрім того, наші захисники слідують нормам Міжнародного гуманітарного права. Національні та міжнародні організації регулярно підтверджують це.
  • Воїни ЗСУ захищають свою країну від військової агресії. Тим часом російські бойовики вбивають українських військовослужбовців та цивільне населення.
  • Саме російські збройні формування принесли на українську землю війну, міни та смерть.
  • Українці по обидва боки лінії розмежування постійно наражаються на смертельну небезпеку через російську агресію.
  • Дезінформація про Україну – це типово для окупантів. Вони цинічно використовують у своїй пропаганді дітей. Усе почалося з "розп'ятого хлопчика" і триває досі.
Зверніть увагу! Журналіст та представник України у ТКГ Денис Казанський заявив, що цей фейк окупанти могли вигадати з метою ескалації конфлікту на Донбасі.

Про що мовиться у ноті ТКГ

  • Російські бойовики активно поширюють інформацію про загибель 2 людей у селищі Олександрівське.
  • Літня жінка та дитина начебто отримали несумісні з життям травми через детонацію вибухового пристрою. Його нібито скинув на територію приватного домоволодіння безпілотник ЗСУ.
  • Водночас окупанти так і не надали жодного доказу, що українська сторона причетна до цих смертей.
  • Олександрівське віддалене від лінії зіткнення. Цей факт заперечує можливість використання безпілотника з боку ЗСУ.
  • У ТКГ підсумували, що "українська сторона категорично заперечує свою причетність до того, що трапилося".