У Москві намагаються витіснити Пригожина: створюють нові ПВК

Міністерство оборони Росії намагається витіснити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Про внутрішні конфлікти у війську окупантів повідомляли й раніше.

Пригожин не може змиритись із втратою впливу, тому продовжує своє протистояння з міноборони. Про це на брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує 24 Канал.

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Створюють альтернативу вагнерівцям

Громов розповів, що військове керівництво Кремля дійсно намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями.

У Шойгу хочуть мати вплив на добровольчі формування окупантів. Зокрема, це стосується їх військової техніки та продовольства, а також питання надання медичної допомоги. До речі, російський уряд вже поширив діяльність військово-лікарської експертизи на так звані "добровольчі формування".

Міноборони РФ взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля,

– сказав Громов.

Ба більше, намагаються творити альтернативні приватні військові компанії. Наприклад, афілійовану з Федеральною службою безпеки РФ ПВК "Ястреб".

Що відомо про внутрішній конфлікт

Нещодавно Пригожин влаштував скандал з міноборони Росії. Він звинувачував відомство у припиненні постачання боєприпасів його найманцям. У міноборони сказали, що той бреше.

Згодом Пригожин опублікував фото своїх найманців, що лежать вбитими на українській землі. Він знову поплакався, що його бійцям бракує боєприпасів.