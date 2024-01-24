У Міноборони Росії підтвердили падіння військового Іл-76

24 січня стало відомо, що у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Інформацію про це згодом підтвердило російське міноборони.

Власне, у російському міноборони написали, що Іл-76 впав близько 11:00 у Бєлгородській області. Правда, версія окупантів відрізняється від озвученої джерелами у Генштабі.

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Що кажуть у російському міноборони

У Росії почали поширювати дезінформацію, щоб бодай якось виправдати падіння свого літака. У міноборони країни-агресорки написали, що на літаку Іл-76 буцімто перебували 65 українських військовополонених, яких буцімто перевозили до Бєлгородської області для обміну. Кажуть, що 6 членів екіпажу літака та 3 людини супроводу загинули.

Відомо, що до місця падіння Іл-76 у Бєлгородській області вилетіла комісія ВКС, щоб встановити причини катастрофи.

Пізніше повідомили, що літак Іл-76 впав за 5 – 6 кілометрів від села Яблуневе, що у Корочанському районі Бєлгородської області. Відомо, що падіння сталося біля храму Дмітрія Солунського.

Храм під час падіння ніяк не постраждав. У селі нічого не пошкоджено, він упав за селом, у полях, кілометрів за п'ять – шість,

– каже отець Георгій.

Глава російської держдуми Володін теж відреагував на падіння літака. Каже, що доручив підготувати звернення держдуми до Конгресу США і Бундестагу у зв'язку ситуацією. Також запропонував, які ракети та пускові установки використали.

Суспільному Міноборони повідомило, що наразі не може підтвердити, що Сили оборони України уразили російський літак. Кажуть, що відповідну інформацію "ще з'ясовують".