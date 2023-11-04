У Керчі 4 листопада було гучно. Згодом міноборони країни-агресорки підтвердило ураження свого корабля.

Він перебував на заводі. Також окупанти традиційно заявили про рекордну кількість начебто збитих ракет.

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Міноборони Росії підтвердило удар крилатими ракетами по кораблю у Керчі

Міноборони Росії ввечері 4 листопада підтвердило, що ЗСУ завдали удару 15 крилатими ракетами по суднобудівному заводу імені Бутоми в тимчасово окупованій Керчі.

Засобами ППО збито 13 крилатих ракет,

– кажуть окупанти.

Однак навіть двох незбитих ракет вистачило, щоб уразити ворожий корабель.

"Унаслідок влучання крилатої ракети противника зазнав ушкоджень корабель, що перебував на заводі", – повідомило міноборони Росії.

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Коротко про удар по судноремонтному заводу в Керчі

За попередньою інформацією, у тимчасово окупованому Криму 4 листопада уразили корабель типу "Каракурт", що є носієм "Калібрів". Він був абсолютно новим та перебував на етапі дооснащення. Судно мали невдовзі передати до складу Чорноморського флоту Росії.

До цього також були повідомлення про удар по суднобудівельному заводу "Залив" імені Бутоми. На кадрах від очевидців було видно стовп диму та вогонь у районі підприємства. Завод розташований на вулиці Танкістів, 4 – на півдні міста Керч, у районі Комиш-Бурунської коси.

Варто зауважити, що СтратКом ЗСУ вже назвав атаку на ворожий завод успішною.

"Ввечері 4 листопада Збройні Сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі", – мовиться у повідомленні.

Від 2014 року цим підприємством незаконно керує Росія через акціонерне товариство "Зеленодольський завод імені А. М. Горького". "Залив", зокрема, створює судна військово-морських сил ворожої держави.