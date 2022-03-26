Міноборони Росії визнало оперативну поразку, далі буде тактична, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росія у війні проти Україна зазнала оперативних і стратегічних поразок. На черзі тактична поразка окупантів.

25 – 26 березня Росія "підписала свою оперативну поразку"

Про це Арестович сказав під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним. Радник керівника ОП зазначив, що оперативну поразку вже визнало Міноборони окупантів.

До слова Очікуємо, що путінський режим пожене вперед строковиків, – Арестович

Те, що зараз відбувається – це оперативна поразка. Понад те, визнана Міноборони РФ. Це означає, що вони відмовилися від 4/5 своїх оперативних планів, скоротили їх до неможливості і переводять зусилля на 1 – 2 операційних напрямках із 7 – 8, які були раніше. Це катастрофа,

– заявив Арестович.

Він наголосив, що "ця катастрофа" офіційно визнана Міноборони Росії. Далі, за його словами, буде тактична катастрофа Росії.

Арестович розповів, що війна радикально перейшла в іншу фазу. На його думку, Росія ще 4-го березня визнала стратегічну поразку, відмовившись від загальної мобілізації.

"Вони зазнали стратегічної поразки 4-го березня, коли відмовилися від загальної мобілізації. Це вони визнали стратегічну поразку – неможливість виконати завдання наявним числом і неможливість призвати людей, щоб виконати ці задачі", – розповів радник глави ОП.

Він додав, що 25 – 26 березня Росія "підписала свою оперативну поразку".

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