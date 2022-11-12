Міноборони Росії замовило партію надзвукових ракет "Циркон", – ЗМІ

Окупанти замовили партію надзвукових ракет "Циркон". Про виготовлення цієї зброї прихвостень Путіна Сєргєй Шойгу заявив у серпні. Втім, російський диктатор намагався лякати світ "Цирконом" і раніше.

Міноборони Росії нібито замовило додаткову партію ракет "Циркон". Про це з посиланням на власні джерела пишуть росЗМІ.

До теми шойгу заявив про початок серійного виробництва гіперзвукових ракет "Циркон"

Окупанти замовили ракети "Циркон"

За даними російських ЗМІ, загарбники замовили одразу декілька десятків ракет "Циркон". Їх нібито мають передати вже у 2023 році.

Офіційного підтвердження, звичайно ж, немає. Зауважимо, що Сєргєй Шойгу заявив про початок серійного виробництва гіперзвукових ракет "Циркон" у серпні 2022 року.

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Технічні характеристики ракети "Циркон"

Окупанти повідомили, що "Циркон" – це начебто гіперзвукова крилата ракета морського базування. Раніше бункерний президент заявляв, що вона нібито може розвивати швидкість до 12 тисяч кілометрів на годину.

За даними росЗМІ, дальність пуску складає до 600 кілометрів. Ракета начебто має бойову частину – фугасну, ядерну. Максимальна висота польоту – 28 тисяч метрів.

Носіями начебто можуть бути фрегати проєкту 22350, підводна лодка "Ясень-М", атомні та ракетні крейсери.

Що відомо про ракети "Циркон"

Російські вбивці вперше заявили про випробування ракети у 2020 році. У грудні 2021 року похизувалися результатами випробування "Циркону". Снаряди випускали з акваторії Білого моря. Загарбники вже традиційно заявили, що випробування пройшли успішно.

У травні 2022 окупанти повідомили, що фрегат "Адмірал Горшков" здійснив "випробувальну стрільбу" поблизу Швеції та Фінляндії. Зауважимо, що зробили це на тлі офіційних заяв цих держав про вступ до НАТО.

4 листопада росЗМІ заявили про виготовлення нової мобільної пускової установки берегового ракетного комплексу для "Циркон".

До речі, "Цирконом" російський диктатор намагався налякати світ ще у 2019 році. Тоді він назвав це частиною так званого "нового покоління систем озброєнь". Вже незабаром пропагандисти почали періодично показувати "мультики" про те, як вони будуть бомбити "Цирконом" США та інші держави світу.

За різними даними розробку "Циркон" почали у 2011 році.

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