Коли постукали з дна: Росія цинічно заявила, що не має даних про загиблих цивільних українців
Джерело:Радіо Свобода
Російські загарбники цинічно заявили, що начебто не мають даних про загиблих цивільних українців. Величезну порцію абсурду видало міноборони держави-агресорки.
Пропагандистські заяви прозвучали у ворожому суді під час розгляду справи про "фейки" проти російської армії. Терористи цинічно назвали інформацію про вбивства "свідомо неправдивою", інформує 24 канал.
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Черговий абсурд від міноборони Росії
Міністерство оборони Росії заявило про відсутність даних щодо загиблих мирних жителів України під час повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у відповіді на запит адвоката Марини Янкіної, яка захищає російського журналіста Андрія Новашова у справі про фейки про російську армію.
Новашов перепостив у соцмережах допис про зруйнування окупантами Маріуполя. Після цього журналіста звинуватили в "поширенні свідомо неправдивої інформації про російську армію". Адвокатка Марина Янкіна написала запит до міноборони та отримала відповідь про "відсутність даних" щодо жертв серед цивільних українців.
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Скільки мирних українців вже вбили окупанти
- Наразі точна кількість жертв війни Росії проти України достеменно невідома. Загарбники продовжують обстрілювати нашу землю ракетами та різним озброєнням, безжалісно вбиваючи мирних людей.
- Раніше в ООН заявили, що офіційно підтвердили 6702 випадки загибелі серед цивільного населення. Однак, до цієї цифри не входить кількість вбитих мешканців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в ООН не знають, скільки саме людей загинули в Маріуполі.
- Натомість у вересні в МВС України повідомили, що від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, а ще понад 5 500 отримали поранення.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що станом на ранок 22 грудня окупанти вже вбили 450 українських дітей. Втім, ці цифри не остаточні. Підрахувати точну кількість жертв російських терористів наразі неможливо через активні бойові дії та тимчасову окупацію частини територій нашої держави.